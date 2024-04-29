Китайська компанія Loongson представила восьмиядерні процесори нового покоління 3B6600 та 3B7000 для місцевих споживачів. Обидва процесори призначені для масового ринку, з акцентом на одноядерну продуктивність, повідомляє Tom’s Hardware

Loongson визнала, що хоча 3B6600 і 3B7000 поступаються конкурентам у багатоядерній продуктивності, компанія значно скоротила розрив у одноядерній продуктивності. Loongson заявляє про 20-кратний приріст у порівнянні з попередніми процесорами.

3B6600 оснащений вісьмома процесорними ядрами LA854 і графічним ядром LG200 із тактовою частотою 3,0 ГГц. Процесор 3B7000 також має вісім ядер LA864 із тактовою частотою 3,5 ГГц, але в ньому не згадується графічний процесор.

Згідно з інформацією компанії, 3B7000 підтримує PCIe 4.0, SATA III, USB 3.0, GMAC і вихід HDMI. Він також має інтегровані тензорні прискорювачі INT8 для робочих навантажень LLM.

Хоча ці чипи призначені для внутрішнього ринку, цілком можливо, що вони можуть з’явитися в роздрібній торгівлі в країнах, у яких діють санкції США та ЄС.

Чипи Loongson мають власну архітектуру під назвою Dragon. Виробник має наміри конкурувати з x86 та ARM. Оскільки Китай вже заблокував застосування процесорів Intel та AMD для офіційного урядового використання, а школи замовляють чипи вітчизняного виробництва, Loongson матиме набагато більшу частку внутрішнього ринку в багатьох секторах.