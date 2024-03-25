Китай запровадив рекомендації щодо поступової відмови від американських мікропроцесорів Intel і AMD в урядових персональних комп’ютерах і серверах, пише Reuters.

Вказівки щодо закупівель також спрямовані на витіснення операційної системи Windows від Microsoft і програмного забезпечення для баз даних іноземного виробництва на користь китайських варіантів.

Державним установам вище міського рівня було наказано включати критерії, які вимагають безпечних і надійних процесорів і операційних систем при здійсненні закупівель.

Міністерство промисловості Китаю в кінці 2023 року опублікувало заяву з трьома окремими списками процесорів, операційних систем і централізованих баз даних, які вважаються безпечними та надійними протягом трьох років після дати публікації, і всі вони від китайських компаній.

США не залишаються осторонь та прагнуть у відповідь збільшити внутрішнє виробництво напівпровідників та зменшити залежність від Китаю і Тайваню за допомогою ухваленого «Закону про чипи та науки» (CHIPS and Science Act) 2022 року.

Він спрямований на підтримку американських напівпровідників і містить фінансову допомогу внутрішньому виробництву з субсидіями на виробництво передових мікросхем.