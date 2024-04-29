Компанія HighPoint представила 8-канальні PCIe Gen5 x16 NVMe-комутатори та лінійки продуктів NVMe RAID, повідомляє TechRadar.

Ці пристрої призначені для розміщення програмного забезпечення з інтенсивним використанням даних та інтегрують технологію комутації PCIe Gen5 від Broadcom для використання 16 смуг пропускної здатності хоста Gen5 безпосередньо від центрального процесора на платформах Intel і AMD.

HighPoint стверджує, що ця унікальна архітектура дозволяє кожному AIC / адаптеру максимізувати продуктивність передачі даних для 8 незалежних каналів пристроїв і підтримувати до 32 пристроїв NVMe через підключення на платі.

NVMe-комутатори серії Rocket 1600 використовують вбудовані драйвери вхідних повідомлень, що дає змогу створити сховище на 2 Петабайти (2048 Терабайт) із використанням твердотільних накопичувачів Solidigm об’ємом 61,44 ТБ, за умови, що вони вже працюють з даною системою.

Комутаційна архітектура PCIe Gen5 NVMe AIC від HighPoint інтегрує 48-канальну комутаційну мікросхему PEX89048 від Broadcom, що забезпечує 16 смуг виділеної пропускної здатності PCIe Gen5 у висхідному напрямку, гарантуючи 4 смуги пропускної здатності у низхідному напрямку для кожного каналу пристрою NVMe.

В архітектурі комутації PCIe Gen5 і Gen4 використовується технологія, відома як “синтетична ієрархія”, щоб ізолювати операційну систему хост-системи від будь-яких фізичних змін PCIe. Це дозволяє AIC / Адаптеру безпосередньо керувати розподілом ресурсів для наступних каналів PCIe і забезпечує можливість гарячої заміни / підключення.

Серія комутаторів NVMe складається з Rocket 1628A, адаптера для комутаторів NVMe з інтерфейсом PCIe Gen5 x16 на 4-MCIOx8, Rocket 1608A, адаптера для комутаторів NVMe з інтерфейсом PCIe Gen5 x16 на 8-M.2×4 і Rocket 1528D, адаптера для комутаторів NVMe з інтерфейсом PCIe Gen4 x16 на 4-SlimSASx8.

Контролери та адаптери HighPoint RocketRAID 7600 PCIe Gen5 NVMe RAID побудовані на базі серії комутаторів Rocket 1600 і забезпечують можливості RAID-масиву за допомогою драйверів HighPoint, які сумісні з накопичувачами NVMe від партнерів компанії. Контролери / адаптери серії Rocket 7600 можуть безпосередньо підтримувати до восьми твердотільних накопичувачів NVMe M.2 або U.2/U.3/E3.S.

Серія NVMe RAID включає Rocket 7628A, адаптер PCIe Gen5 x16 до 4-MCIOx8 NVMe RAID, Rocket 7608A, адаптер PCIe Gen5 x16 до 8-M.2×4 NVMe RAID AIC і Rocket 7528D, адаптер PCIe Gen4 x16 до 4-SlimSASx8 NVMe RAID.

Компанія HighPoint заявляє, що її контролери PCIe Gen5 NVMe AIC почнуть поставлятися по всьому світу в третьому кварталі 2024 року.