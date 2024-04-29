У Китаї місцеві органи зняли обмеження на автомобілі Tesla після того, як машини компанії пройшли перевірку на відповідність вимогам безпеки даних. Про це пише CNBC із посиланням на Tesla.

Втім, у прес-релізі Tesla не уточнюється, які саме органи влади зняли обмеження на автомобілі.

За інформацією видання, прорив стався, коли гендиректор автовиробника Ілон Маск прибув до Пекіна на несподівану зустріч із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном під час першого великого автосалону в місті за чотири роки.

Хоча електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї, вони були заборонені на деяких державних об’єктах через занепокоєння щодо того, які дані може збирати американський виробник.

Автомобілі Tesla – не єдині, які пройшли перевірку на відповідність правилам безпеки даних. Крім Model 3 і Model Y від Tesla, вимоги також пройшли кілька нових енергетичних транспортних засобів від BYD, Lotus, Nezha, Li Auto і Nio.

Нові вимоги до безпеки даних були опубліковані в листопаді та поширюються на автомобілі, випущені в 2022 і 2023 роках, які автовиробники добровільно подають на перевірку.

Із-поміж іншого правила стосуються того, чи повідомляють користувачів про обробку особистої інформації.

За інформацією Tesla, компанія локалізувала зберігання даних у 2021 році у своєму дата-центрі в Шанхаї, а також пройшла перевірку на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001 після перевірки сторонніми аудиторами.