Нова функція Google Meet дозволить безперешкодно переводити дзвінки між пристроями без необхідності класти слухавку та під’єднуватися повторно, повідомляє 9to5Google.

Користувач зможе долучитися до дзвінка зі смартфона, потім переміститися за комп’ютер та при перегляді зустрічі з ПК побачить опцію Switch here.

Це дозволить переключити виклик з мобільного пристрою, зберігаючи поточну розмову. На першому девайсі з’явиться повідомлення “Виклик переключено на інший пристрій”.

Також в сервісі з’явиться функція Join here too, яка дозволить приєднатись до зустрічі з кількох пристроїв одночасно.

Це також має працювати у зворотному напрямку – з десктопу на мобільний, і підтримується Google Meet для Android, iOS та веб-сайту.

Ця функція стане доступна всім користувачам Google Workspace і користувачам з особистими акаунтами Google протягом наступних тижнів.