Blizzard оголосила, що “після ретельних роздумів” не проводитиме цього року щорічний фестиваль відеоігор BlizzCon.

Видавець не назвав чіткої причини скасування заходу, але повідомив, що ухвалити таке рішення було нелегко. Компанія повідомила, що новини щодо її ігор можна буде побачити на Gamescom та інших ігрових заходах.

Студія також пообіцяла надати більше інформації про World of Warcraft: The War Within та перше DLC до Diablo IV – Vessel of Hatred.

Враховуючи, що компанія вже належить Microsoft, варто також очікувати якихось новин на щорічній виставці Xbоx у червні. Blizzard зазначає, що BlizzCon не скасовується назавжди та прихильники ігор студії можуть розраховувати на подію в майбутньому.

Нагадаємо, що фестиваль відеоігор BlizzCon проводиться щорічно з 2005 року. Під час заходу презентують нові ігри, оновлення проєктів, організовують інтерв’ю з розробниками, проводять конкурси тощо.