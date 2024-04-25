Генеральний директор Spotify Даніель Ек здивований тим, наскільки масове звільнення працівників негативно вплинуло на повсякденні операції компанії. Про це повідомляє Fortune.

На початку грудня 2023 року Даніель Ек оголосив про масштабні скорочення, в межах яких звільнили 17% штату – це близько 1500 працівників.

Тоді він казав, що це – необхідний крок, щоб привести Spotify “у відповідність до наших майбутніх цілей і забезпечити правильний розмір компанії для вирішення майбутніх завдань”.

Проте, в останньому звіті інвесторам Ек зазначив, що хоч і вважає рішення правильним, все ж звільнення мали набагато більший вплив на щоденні операції компанії, ніж очікувалося.

“Іншим серйозним викликом став вплив грудневого скорочення робочої сили. Хоча це, безсумнівно, було правильним стратегічним рішенням, воно порушило нашу повсякденну роботу більше, ніж ми очікували. Нам знадобився деякий час, щоб знайти нашу опору, але після понад чотирьох місяців цього переходу я вважаю, що ми повернулися на правильний шлях. Я очікую, що протягом року ми продовжимо вдосконалювати нашу роботу, щоб вийти на ще кращий рівень, ніж ми коли-небудь були”, – сказав Ек.

Раніше компанія повідомила про рекордний квартальний прибуток у розмірі $179 мільйонів за перші три місяці 2024 року, отримавши двозначне зростання доходу до $3,8 мільярда. Попри це, Spotify не зміг досягти своїх цілей щодо прибутковості та щомісячного зростання активних користувачів.