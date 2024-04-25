Remedy Entertainment оголосила про кілька ключових змін у своїй керівній команді, повідомляє Wccftech. Головний операційний директор Крістофер Шмітц йде у відставку та залишить компанію 31 травня.
Мікаель Касурінен отримав посаду креативного директора, розділивши відповідальність у цій ролі з Самі Ярві, більш відомим як Сем Лейк. Касурінен також приєднується до основної команди керівництва Remedy.
“Протягом минулих п’яти років Крістофер Шмітц виконував різні обов’язки, з якими він допомагав у створенні основ нашої багатопроєктної моделі та розвитку керівництва ігровим проєктами. Я хочу сердечно подякувати йому і побажати всього найкращого в подальших починаннях”, — йдеться в заяві генерального директора Теро Віртала.
Касурінен і Ярві працювали разом над кількома іграми. З новим креативним директором студія зможе впоратися з масштабуванням своєї діяльності одразу на дві франшизи Alan Wake і Control.
Касурінен працює в Remedy протягом тривалого часу. Вперше він приєднався до фінської студії в 2001 році і покинув її в 2010 році, щоб повернутися в 2014 році. Він працював дизайнером рівнів у Max Payne 2, провідним гейм-дизайнером у Alan Wake і директором гри в Control.
Касуріен також керуватиме розробкою сиквелу Control, який зараз перебуває на стадії підтвердження концепції.
Оновлена команда основного керівництва Remedy після змін має такий вигляд:
- Теро Віртала, головний виконавчий директор;
- Маркус Мякі, директор із продуктів;
- Самі Ярві, креативний директор;
- Мікаель Касурінен, креативний директор;
- Терхі Кауппі, головний фінансовий директор;
- Йоханнес Палохаймо, комерційний директор;
- Міка Вехкала, технічний директор.
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