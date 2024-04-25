Remedy Entertainment оголосила про кілька ключових змін у своїй керівній команді, повідомляє Wccftech. Головний операційний директор Крістофер Шмітц йде у відставку та залишить компанію 31 травня.

Мікаель Касурінен отримав посаду креативного директора, розділивши відповідальність у цій ролі з Самі Ярві, більш відомим як Сем Лейк. Касурінен також приєднується до основної команди керівництва Remedy.

“Протягом минулих п’яти років Крістофер Шмітц виконував різні обов’язки, з якими він допомагав у створенні основ нашої багатопроєктної моделі та розвитку керівництва ігровим проєктами. Я хочу сердечно подякувати йому і побажати всього найкращого в подальших починаннях”, — йдеться в заяві генерального директора Теро Віртала.

Касурінен і Ярві працювали разом над кількома іграми. З новим креативним директором студія зможе впоратися з масштабуванням своєї діяльності одразу на дві франшизи Alan Wake і Control.

Касурінен працює в Remedy протягом тривалого часу. Вперше він приєднався до фінської студії в 2001 році і покинув її в 2010 році, щоб повернутися в 2014 році. Він працював дизайнером рівнів у Max Payne 2, провідним гейм-дизайнером у Alan Wake і директором гри в Control.

Касуріен також керуватиме розробкою сиквелу Control, який зараз перебуває на стадії підтвердження концепції.

Оновлена ​​команда основного керівництва Remedy після змін має такий вигляд: