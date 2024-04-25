Qualcomm анонсувала новий процесор – Snapdragon X Plus – для бюджетних ноутбуків, а також надала додаткову інформацію про раніше анонсовані чипи Snapdragon X Elite, повідомляє The Verge.

Snapdragon X Plus матиме 10 ядер, 42 МБ кеш-пам’яті, максимальну багатопотокову частоту 3,4 ГГц і NPU з 45 тераопераціями на секунду (TOPS, або скільки математичних обчислень він може виконати за секунду).

Варто зауважити, що TOPS – це довільний показник, який може звучати більш вражаюче, ніж є насправді, оскільки він не обов’язково враховує тип або якість цих обчислень.

Snapdragon X Plus також підтримуватиме пам’ять LPDDR5x із максимальною швидкістю передачі даних 8448 Мбіт/с і матиме інтегрований графічний процесор Adreno 3,8 терафлоп (TFLOP). TFLOP – це також математична величина, яка показує, скільки трильйонів операцій з плаваючою комою процесор може обчислювати в секунду.

Компанія також повідомила, що випустить три 12-ядерні процесори Snapdragon X Elite із максимальною багатопотоковою частотою до 3,8 ГГц і до 4,6 TFLOP iGPU. Усі три моделі матимуть однаковий NPU і підтримуватимуть таку ж пам’ять з такою ж швидкістю, як і Snapdragon X Plus.

Дві кращі моделі матимуть технологію, яку Qualcomm називає Dual-Core Boost, до 4,2 ГГц. Ця функція динамічно регулюватиме частоту процесора, забезпечуючи його більшу потужність лише тоді, коли він цього потребує.

Qualcomm стверджує, що всі ядра Snapdragon X є “продуктивними ядрами”, і що вони все ще перевершують Apple, Intel та AMD за продуктивністю, енергоефективністю та часом автономної роботи.