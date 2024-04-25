Просто зараз починає роботу китайський автосалон, тому можна очікувати чимало новинок. Але одна з найбільш важливих вже зрозуміла – це Mazda EZ-6, яка є ідейним наступником Mazda6 на китайському ринку.

Чималий 4,92-метровий седан Mazda EZ-6 створено разом із китайською компанією Changan. Він використовує платформу EPA1, яка вже відома за кількома місцевими моделями. Але новинки Mazda EZ-6 явно виділяється дизайном, який характерний для автомобілів Mazda: широка вставка-імітація решітки радіатора, вузькі сегментовані фари та округлі ліхтарі, увігнуті поверхні дверцят.

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Вже відомо, що Mazda EZ-6 буде BEV-електромобілем із запасом ходу близько 600 км, або PHEV-гібридом із запасом ходу близько 1000 км. Проте більш точної інформації про технічні характеристики – потужність та привод, ємність акумулятора, тип двигуна для гібрида – наразі немає, все мають оприлюднити пізніше.

Втім, вже зараз є зображення салону Mazda EZ-6, де ми бачимо чимало цікавого: масивна передня панель з вузькими дефлекторами вентиляції, майже ідеально кругле кермо, цифрова панель приладів на основі 10-дюймовоного дисплея, центральний горизонтально-орієнтований 14,6-дюймовий дисплей, розкладне сидіння переднього пасажира, контрастне чорно-помаранчеве оздоблення…

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Продажі електромобіля Mazda EZ-6 на китайському ринку мають розпочатись вже до кінця поточного року. Й ось тепер дуже цікаво: чи з’явиться цей електромобіль на європейському ринку під назвою Mazda 6е, яку компанія нещодавно запатентувала?