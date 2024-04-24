Тепер повернення грошей за ігри з пріоритетним доступом буде відбуватись за тих же умов, що і для всіх інших ігор, повідомляє Valve.

Valve пропонує відшкодування за будь-яку гру, придбану в Steam, без жодних запитань – за умови, що користувач зробив запит на повернення за 14 днів із моменту покупки та не грав у гру понад дві години.

Але коли Valve почала дозволяти грати в ігри до їхнього релізу за допомогою програм Дочасного доступу та Пріоритетного доступу, з’явилася лазівка: люди могли придбати делюкс видання якоїсь гри, яке передбачало пріоритетний доступ за декілька днів до релізу, пройти гру раніше всіх та повернути гроші.

Тепер Valve закриває цю лазівку: для таких ігор 14-денний період все ще починатиметься лише з моменту релізу гри, але тепер повернення грошей буде можливим, лише якщо гравець провів менше двох годин в грі.