Компанія HMD сьогодні представив свою першу лінійку смартфонів під оригінальним брендом HMD: HMD Pulse Pro, HMD Pulse+ та HMD Pulse.

Кожен пристрій нової лінійки HMD Pulse придатний для самостійного ремонту. HMD називає це “Ремонтопридатністю першого покоління”, що дозволяє власникам пристроїв замінити пошкоджений дисплей, погнутий зарядний порт або акумулятор, не маючи при цьому інженерної освіти.

“Ми тримаємо руку на пульсі, розпізнаємо потреби споживачів і передбачаємо ринкові тенденції; ремонт є наріжним каменем нової глави в інноваціях смартфонів. Забудьте про буденність, це нова ера вишуканості смартфонів, наповнених змістом”, – коментує маркетинговий директор HMD, Ларс Зільбербауер.

HMD Pulse Pro отримав 6,65-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1612 на 720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц, максимальною яскравістю 600 ніт та колірним охопленням NTSC 70%.

Смартфон має дві камери ззаду, основну — 50 мегапікселів та 2-мегапіксельну макрокамеру. Проте основна увага тут на фронтальну 50-мегапіксельну камеру, яку HMD називає “найкращою на ринку селфі-камерою”. Смартфон має підтримку навігації жестами, яка використовуватиме жести для створення селфі.

Pulse Pro має варіанти з 6/128 ГБ та 8/256 ГБ, захист від води стандарту IP52, процесор Unisoc T606, акумулятор ємністю 5 000 мА⋅год, який заряджатиметься з потужністю 20 Вт та який за словами компанії може забезпечити до 59 годин роботи.

HMD Pulse та Pulse+ мають такі ж екрани та акумулятори з тим самим заявленим часом роботи, захист від води стандарту IP52, як і Pulse Pro, а також той самий процесор Unisoc T606. Проте все ж є і свої відмінності.

Перш за все, Pulse+ отримає лише один варіант зі сховищем у 128 ГБ та 6 ГБ оперативної пам’яті, а потужність заряджання тут лише 10 Вт. Ззаду смартфон оснащений 50-мегапіксельною камерою та датчиком глибини, а от фронтальна камера тут всього з 8 МП.

Водночас HMD Pulse — останній пристрій із першої серії оригінального тріо від HMD — матиме варіант зі сховищем лише у 64 ГБ та 4 ГБ оперативної пам’яті, основну камеру з 13 МП та фронтальну — 8 МП.

Всі смартфони отримають Android 14, 2 роки оновлення операційної системи та 3 роки щоквартальних оновлень системи безпеки, бокові кнопки живлення, які також матимуть вмонтовані сканери відбитків пальців. Заразом смартфони підтримуватимуть ідентифікацію за геометрією обличчя.

HMD Pulse+ та HMD Pulse будуть доступні в Україні в травні, а Pulse Pro надійде у продаж пізніше. Ціни пристроїв в Україні поки що не повідомляються.