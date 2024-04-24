Google знову відкладає заборону використання сторонніх файлів cookie у своєму браузері Chrome з кінця 2024 року на невизначений час, повідомляє Digiday.

Це вже втретє, коли Google переносить свій початковий дедлайн, встановлений у січні 2020 року. Тоді технологічний гігант пообіцяв поступово відмовитися від сторонніх файлів cookie протягом двох років, щоб посилити безпеку користувачів.

Але відтоді Google вже двічі гальмував. І щоразу це було зроблено для того, щоб дати рекламній індустрії більше часу на підготовку. Навіть на початку року, коли Google поетапно відмовився від файлів cookie для одного відсотка трафіку браузерів, виникали питання, коли відбудуться більш значні зміни.

Дотримання дедлайну здавалося дедалі менш імовірним. Особливо після того, як у січні Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) висловило занепокоєння, які потрібно було вирішити, перш ніж план міг бути реалізований.

А після того, як на початку цього місяця свої застереження висловив британський наглядовий орган за даними – Офіс Комісара з питань інформації Великої Британії (ICO) – інтрига ще більше загострилася.