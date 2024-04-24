Українська команда Red Viburnum Studio презентувала тизер-трейлер своєї гри F20. Це сюжетний однокористувацький реалістичний горор від першої особи про виживання під час війни.

Події F20 відбуваються під час Першої світової війни, де гравець, у ролі солдата Британського Експедиційного корпусу, зіткнеться з усіма жахами бойових дій, зустрінеться з загадковими незрозумілими явищами надприродного походження та природніми людськими страхами, знайде істину, щоб зробити правильний вибір від якого залежить не лише його життя…

Red Viburnum Studio була створена в Одесі у жовтні 2023 р., але директор компанії Володимир Горбань розпочав працювати над проєктом ще у 2022 р. Судячи за вакансіями на сайті компанії гра F20 розробляється на рушії Unreal Engine 5.