Netflix представив трейлер науково-фантастичного фільму “Атлас” / Atlas. Прем’єра бойовика відбудеться 24 травня.

“Видатна, але мізантропічна спеціалістка з аналізу даних Атлас Шепард (Дженніфер Лопес), що не довіряє штучному інтелекту, приєднується до місії із захоплення робота-втікача, загадковим чином повʼязаного з її минулим. Коли ж усе йде не за планом, аби врятувати людство від ШІ, їй доведеться йому довіритися”, – йдеться в описі до стрічки.