Компанія Polestar, виробник електромобілів, представила свій перший смартфон Polestar Phone для китайського ринку, який зможе з легкістю підключатися до електромобілів компанії. Про це пише Bloobmerg.

Смартфон розробляли у співпраці з Meizu, яка, як і Polestar, контролюється автомобільним конгломератом мільярдера Лі Шуфу – Zhejiang Geely Holding Group.

Смартфон має операційну систему адаптовану з Flyme Auto від Meizu, яка дозволить легко виводити на екран авто повідомлення, дзвінки, музику та відео.

Відомо, що смартфон також отримає 50-мегапіксельну камеру з 3-кратним оптичним зумом, сховище до 1 ТБ, захист від води та пилу стандарту IP68, підтримку Ultra-Wide Band.

Раніше на Weibo компанія також розповіла, що екран смартфона має співвідношення сторін 21:1, роздільну здатність 2K+ та рамки товщиною 2,2 міліметра. Коштуватиме він 7,388 юаней (~$1019).

Крім того, компанія стверджує, що смартфон та його упаковка виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Для рамки смартфона використали алюміній аерокосмічного класу NP66.

Інші технічні характеристики поки що невідомі.