Meta оновлює назву операційної системи для гарнітур Meta Quest та робить її відкритою для використання іншими розробниками. Про це йдеться в блозі компанії.

ОС тепер називатиметься Meta Horizon OS. За інформацією Meta, сторонні виробники вже готують до випуску нові гарнітури з нею.

Приміром, ASUS випустить ігрову гарнітуру під своїм брендом Republic of Gamers. А Lenovo планує зробити збалансовані пристрої як для роботи, так і для розваг.

Та навіть в Xbox з’явиться своя власна AR-гарнітура з Meta Horizon OS. Пристрій дозволить під’єднатися до Xbox Cloud Gaming (сервіс недоступний в Україні).

Також компанія повідомила про розробку нового фреймворку для просторових додатків, який допоможе мобільним розробникам створювати досвід змішаної реальності.

Розробники зможуть використовувати інструменти, з якими вони вже знайомі, щоб перенести свої мобільні додатки на Meta Horizon OS або створити абсолютно нові додатки змішаної реальності. Розробники можуть подати заявку на доступ тут.