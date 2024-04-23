Google випускає оновлення для Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a та Google Pixel Fold, яке має усунути проблеми з підключенням до мобільних мереж, повідомляє 9to5Google.

Оновлення вже з’явилося на смартфонах, які продаються американським мобільним оператором Verizon, та найближчим часом мають з’явитись на всіх інших пристроях.

На сайті 9to5Google оновлення доступні для завантаження та самостійного встановлення, але ручне оновлення вимагає певних технічних знань і може вивести ваш смартфон із ладу.

Якщо ви не впевнені, то краще дочекатися оновлення від Google.