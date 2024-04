В оновленні v29.30 для Fortnite з’явиться нове налаштування See Confrontational Emotes, яке дозволить приховати образливі емоції у грі.

Протягом років використання певних емоцій стало надто токсичним, через що Epic Games вирішила дати можливість приховати чотири найбільш “конфронтаційні”: Laugh It Up, Take the L, Whipcrack, Make It Plantain.

У гравців буде кілька варіантів – показувати ці емоції від усіх, показувати їх лише від учасників групи або приховати взагалі. У двох останніх варіантах емоції відображатимуться як нерухомі пози та без звуку.

Нове налаштування можна знайти в розділі Social Privacy. За замовчуванням ці чотири емоції відображатимуться лише від друзів у групі.