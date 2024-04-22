У TikTok вважають, що законопроєкт Палати представників США, який може заборонити соціальну мережу у країні, “розтопче” свободу слова. Про це повідомляє Reuters.

“Прикро, що Палата представників використовує прикриття важливої іноземної та гуманітарної допомоги, щоб знову протягнути законопроєкт про заборону, який розтопче права на свободу слова 170 мільйонів американців”, – йдеться в заяві TikTok.

Йдеться про законопроєкт “Про мир через силу в 21 столітті”, який Палата представників ухвалила 20 квітня. З-поміж іншого він включає заборону TikTok у країні, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соцмережу впродовж року після того, як документ набуде чинності.

Тепер проєкт переходить до Сенату, де може бути винесений на голосування найближчими днями.

Багато американських законодавців, а також представники адміністрації Джо Байдена кажуть, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.

Нагадаємо, що в березні Палата представників ухвалила законопроєкт «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками», який може призвести до заборони TikTok у США. Однак цей документ застряг у Сенаті.

Тепер питання щодо майбутнього TikTok включили до ширшого пакету іноземної допомоги, що може прискорити терміни потенційної заборони платформи у США.