Багатокористувацький шутер Team Fortress 2 від Valve, якому у 2024 р. виповниться вже 17 років, нарешті отримав підтримку 64-бітових систем для Windows/Linux клієнтів та серверів. Про це Valve сповістила на сторінці гри у Steam.

Оновлення пов’язано з поступовою відмовою від нативної підтримки 32-бітових програм у популярних ОС, а також з великим оновленням самої Team Fortress 2, яке заплановано на літо 2024 року.

Підтримка 64-бітових систем має підняти продуктивність гри на 20%. На жаль проблему з ботами, яка заважає гравцям в Team Fortress 2 вже багато років, Valve, схоже, вирішувати не збирається.

Попре поважний вік у Team Fortress 2 все ще грає багато народу. Згідно зі SteamDB максимальний онлайн складає 70-80 тис. гравців щодня, а найбільша кількість гравців у Team Fortress 2 з моменту релізу була зафіксована не так давно, лише у липні 2023 року – 253 997 людей в онлайн. Тож схоже, що ця гра ще довго буде приносити Valve чималі гроші.