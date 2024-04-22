Японський антимонопольний регулятор стверджує, що Google використовував тактику, яка шкодила конкурентоспроможності місцевого бізнесу. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про Yahoo Japan. Як стверджує Комісія справедливої ​​торгівлі Японії, Alphabet, материнська компанія Google, із 2015 по 2022 роки обмежувала доступ Yahoo до технологій, необхідних для отримання цільового доходу від реклами від пошуку на мобільних пристроях.

Комісія повідомила, що Alphabet змінила свою поведінку, щойно орган помітив подібну практику. Компанія пообіцяла надати Yahoo Japan доступ до цільових рекламних технологій із прив’язкою до ключових слів.

Японські регулятори продовжать слідкувати за ситуацією та зберігають за собою право заново розпочати розслідування щодо Google. Ця обіцянка була частиною першої в історії адміністративної дії Комісії справедливої торгівлі Японії проти Alphabet, яка пройшла без покарання.

Японська влада також досліджує дії Alphabet, щоб з’ясувати, чи зверталася вона до місцевих виробників смартфонів із пропозицією просувати свій пошуковик на пристроях.