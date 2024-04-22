Українська команда інженерів GlobalLogic створила демо відеогри, в якій всіх неігрових персонажів грає генеративний штучний інтелект. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Команда використала технологію генерації голосу від Replica Studios та Google Gemini Pro. Штучний інтелект відповідає за поведінку всіх NPC у грі та їхні репліки під час діалогів.

Після цього Інженери GlobalLogic створили демо-версію на ігровому рушії Unreal Engine. У процесі розробки був використаний Vertex AI – фреймворк Google для машинного навчання.

Інженери стверджують, що це досягнення значно спростить розробку ігор. Розробнику не потрібно намагатися вгадати всі можливі події у грі, щоб прописати персонажу відповідну реакцію чи репліку.

Натомість розробник за допомогою промтів будує “особистість” персонажа, що йде на користь системності гри, але навряд чи сприяє закладенню ідеї в сюжет гри.

Також із оприлюдненого трейлера видно, що такі NPC будуть взаємодіяти не тільки з гравцем, а один з одним, що потенційно може привести до безлічі цікавих ситуацій.