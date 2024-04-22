Так було раніше, це сталося й тепер. Після запуску основних версій нового Porsche Cayenne німецька компанія додала ще одну, проте дуже особливу – йдеться про Porsche Cayenne GTS.

Особливим цей кросовер робить буквально все. Наприклад, його зовнішність: адже Porsche Cayenne GTS виділяється власним переднім бампером, відповідними логотипами GTS, чорними декоративними елементами та 21-дюймовими колісними дисками.

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Або ось двигун: бензиновий 4-літровий турбо-V8 видає 500 к.с. потужності – на 40 к.с. більше за попередника та на 26 к.с. більше за “звичайний” Porsche Cayenne S; але дещо менше у порівнянні з “максимальним” Porsche Cayenne Turbo GT. Разом із 8-ступеневим “автоматом” та системою повного приводу цього вистачає для прискорення 0-100 км/год. за 4,4 секунди та 275 км/год. максимальної швидкості. Крім того, кросовер Porsche Cayenne GTS отримав більш жорстку та дещо занижену підвіску – кліренс зменшено на 10 мм для покращення керованості.

Тобто новинка Porsche Cayenne GTS створена не стільки з акцентом на максимальну потужність, скільки з акцентом на захопливе керування в поворотах та з орієнтацією на водія. Що підкреслює й салон: спортивні темні сидіння, ціпке покриття Race-Tex, червоне прострочування.

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Звісно, особливі версії Porsche дешевими не бувають. Кросовер Porsche Cayenne GTS на ринку Німеччині коштуватиме від 138 тис. євро, а версія Porsche Cayenne GTS Coupe оцінена ще дорожче – від 141,7 тис. євро. Продажі новинки на європейському ринку стартують вже влітку цього року. Цікаво, коли ми побачимо перші Porsche Cayenne GTS вже в Україні?