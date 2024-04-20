На Rotten Tomatoes почали з’являтися перші відгуки на новий фільм Зака Снайдера – «Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами» / Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, і це – найгірші оцінки, які режисер отримував у своїй кар’єрі.

Зараз на основі 11 відгуків критиків фільм має всього лиш 9%. Вони кажуть, що хоч перший фільм і був поганим, другий фільм – це повна катастрофа. На IMDB у фільму поки лише один відгук від критиків та оцінка 5,9.

“Неможливо заперечити, що Снайдер створив цікавий світ – він лиш забув розповісти цікаву історію у ньому”, – написав Ян Сендвелл з Digital Spy.

Кілька критиків також відзначають, що Зак Снайдер занадто сильно захоплюється зйомкою у сповільненому часі. Інші називають перші два фільми трейлерами до третього, а взагалі Снайдер розповідав, що ідей у нього є на всі шість.