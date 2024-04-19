Supergiant Games провела тригодинну демонстрацію ігрового процесу Hades 2. Розробник продемонстрував нові ігрові механіки та дизайни грецьких богів.

Креативний директор Supergiant Грег Касавін та директор студії Амір Рао показали здібності нової головної героїні гри, Меліной (Melinoë), яка є сестрою Загрея, головного героя першої гри.

Касавін та Рао зазначили, що гравцям не обов’язково грати в першу частину та мати якісь специфічні знання про грецьку міфологію, щоб насолоджуватися грою.

Для старих фанатів розробники також лишили безліч приємних відсилок.

Меліной – відьма і вбивця, яка вправно володіє своїм посохом. А тому ігровий процес за неї відчутно відрізнятиметься від гри за Загрея. Касавін та Роу також показали нове виконання богів, таких як Гермес, Афродіта, Деметра, Зевс та інших.

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У грі відкрився доступ для технічного тестування та будь-хто може подати запит для того, щоб долучитися до покращення гри. Розробники сподіваються швидко виправити всі проблеми, які можуть виявити гравці, після чого гра вийде в ранньому доступі вже цієї весни. Також нагадаємо, що проєкт матиме повну українську текстову локалізацію.