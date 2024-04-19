Користувачі смартфонів Samsung Galaxy повідомляють про зелені смуги, які з’являються на екрані після оновлення, пише TechRadar.

Невідомо, чи є це широко розповсюдженою проблемою, чи лише локальною. Android Authority інформує, що лінія з’являється на екранах Galaxy S21 FE і S21 Ultra. Водночас SamMobile повідомляє про проблеми на Galaxy A73, M21 і всій серії S22.

Смартфони все ще працюють як звичайно, вертикальна зелена смуга на дисплеї від краю до краю жодним чином не впливає на роботу пристрою.

Поки що немає інформації, що саме провокує помилку, але користувачі вказують на нещодавній патч від Samsung для One UI.

Зелені лінії зазвичай є “симптомом” несправного з’єднання між дисплеєм і апаратним забезпеченням. Вони можуть з’явитися в результаті фізичного пошкодження або перегріву.

В іншому разі таке пояснення могло б бути вичерпним, але це вже не перший випадок безпричинної появи зелених ліній на екранах Galaxy.

За однією з теорій, оновлення змушують смартфони нагріватися до такого стану, що це пошкоджує зв’язок між дисплеєм і чипсетом.

Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, то можете спробувати виправити її самостійно. Користувач ARJUNB на форумі Samsung опублікував інструкцію про те, як позбутися лінії, одне з рішень передбачає перезавантаження телефону в безпечному режимі.