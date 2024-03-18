SpaceX будує мережу з сотень супутників-шпигунів у межах засекреченого контракту з розвідувальним агентством США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, йдеться про контракт на $1,8 млрд, який в 2021 році було підписано з Національним офісом рекогностування (NRO) – частини розвідувальної системи країни, яка управляє такими супутниками. Мережу супутників будує бізнес-підрозділ SpaceX Starshield.

«Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США та ілюструють більш глибокі інвестиції Пентагону у великі низькоорбітальні супутникові системи, спрямовані на підтримку наземних військ», – пише видання.

За словами джерел, у разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду і військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі. Обізнані джерела також додали, що цей контракт відкриває нову сторінку в питанні використання супутникового зв’язку Starlink у війні в Україні.

У лютому газета The Wall Street Journal повідомила про існування засекреченого контракту Starshield вартістю $1,8 млрд із невідомим розвідувальним агентством, не деталізуючи цілей програми.

Тож тепер вперше розкривається, що контракт SpaceX стосується нової потужної шпигунської системи з сотнями супутників, здатних знімати Землю і діяти як рій на низьких орбітах, і що агентством є саме NRO.

Поки незрозуміло, коли нова мережа супутників буде запущена. Також невідомі інші компанії, які беруть участь у програмі.