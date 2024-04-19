Meta почне впроваджувати нові версії розумного асистента Meta AI на основі Llama 3 у своїх продуктах, серед яких Instagram, WhatsApp, Messenger і Facebook, повідомляє The New York Times.

Новітню технологію запровадять у понад десяти країнах, включаючи Австралію, Канаду, Сінгапур і США. Проте України в цьому переліку немає.

ШІ-асистент з’явиться практично всюди в продуктах Meta – у стрічці новин, пошуковій стрічці та чатах. Meta AI працюватиме на базі Llama 3, найновішої та найпотужнішої великої мовної моделі компанії, реліз якої відбувся 18 квітня 2024 року.

“Meta AI на базі Llama 3 стане найрозумнішим асистентом у вільному доступі, – сказав гендиректор Meta Марк Цукерберг в одному з інтерв’ю. – Завдяки цьому ми зможемо зробити його ще більш помітним у всіх наших додатках”.

Директор із розробки продукту Llama Кріс Кокс повідомив, що Meta догнала та перегнала своїх конкурентів із релізом Llama 3.

Meta почала запроваджувати ШІ у свої додатки торік в обмеженому обсязі, представивши у вересні серію чат-ботів і персонажів на основі ШІ, які могли вести бесіди з користувачами.

Але нова ініціатива перевершує минулі за масштабом і метою, розміщуючи продукти штучного інтелекту в найбільш помітних і найбільш використовуваних частинах додатків Meta.

Meta використовуватиме штучний інтелект не тільки для створення контенту та рекомендацій, але й для покращення таргетингу реклами та у своїх гарнітурах віртуальної реальності.