Apple оголошує про видалення застосунків WhatsApp і Threads зі свого магазину додатків у Китаї. Техногігант зробив це після розпорядження китайського уряду, який послався на міркування національної безпеки, пише Reuters.

Водночас інші застосунки Meta Platforms, включаючи Facebook, Instagram і Messenger, поки лишаються доступними для завантаження в App Store у Китаї.

Багато інших популярних застосунків, розроблених західними компаніями, включаючи YouTube і X, також наразі доступні для завантаження.

“Адміністрація кіберпростору Китаю наказала видалити ці додатки з китайської крамниці, виходячи з міркувань національної безпеки, – йдеться в заяві Apple. – Ми зобов’язані дотримуватися законів країн, де ми працюємо, навіть якщо ми з ними не згодні”.

До слова, до таких дій у Китаї вдаються у той час, як у США вирішується майбутнє платформи TikTok. У березня Палата представників ухвалила законопроєкт “Про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками”.

Відповідно до нього, китайська ByteDance має продати TikTok компанії, яка не буде пов’язана з китайською комуністичною партією. Якщо цього не станеться, застосунок заблокують у США. Цей проєкт направлений до Сенату.