Цього місяця у застосунку Twitch на смартфонах з’явиться функція у стилі TikTok. У стрічці Feed користувачам буде доступний перемикач, який відображатиме прямі трансляції або кліпи з попередніх стримів. Про це пише The Verge.

У стрічці з прямими трансляціями користувачі бачитимуть різноманітні стрими від людей, на яких вони вже підписані, або від тих творців, які, на думку Twitch, можуть бути цікавими.

У стрічці з кліпами так само будуть кліпи як і з минулих трансляцій людей, на яких глядачі вже підписані, так і від нових, потенційно цікавих стримерів.

Як і у випадку зі звичайними трансляціями, між кліпами та прямими трансляціями глядачам показуватимуть рекламу, але менеджерка з продуктів компанії Джесс Санг розповіла, що рекламу можна буде легко “прогорнути”.