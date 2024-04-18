SoftServe розпочинає інтеграцію інструментів ШІ в реальну роботу команд на клієнтських проєктах. Про це йдеться в повідомленні компанії.

До таких дій тут вдаються після масштабного внутрішнього дослідження, яке показало можливість генеративного ШІ підвищувати продуктивність розробницьких команд до 45% та пришвидшувати час розробки проєктів на 30%

“Станом на зараз, технологію генШІ в SoftServe використовують команди на 9-ти пілотних проектах для клієнтів, зокрема для бізнесів з фінансового сектору, промислового виробництва, ритейлу та інших галузей”, – повідомили в SoftServe.

До нового підходу роботи команди готувались протягом 1-2 тижнів, для них проводили спеціальні тренінги. Вони включали аналіз командних процесів, завдань та спеціалізований підбір промптів для забезпечення найкращих результатів.

“Перші результати демонструють позитивну динаміку. Час розробки програмного забезпечення на проектах вдалось скоротити на 20%, Quality Control – на 25%, Test Automation – на 20%, створення технічної документації – на 17%”, – додали в SoftServe.

Серед інструментів, які використовують команди: GitHub Copilot, CodeWhisperer та Duet AI для програмування, ChatGPT, MS Copilot 365 для роботи з текстом, а також NEO Platform, корпоративна веб-платформа на основі ШІ.

Крім того, в компанії почали розробку генШІ помічників для окремих спеціалізацій – архітектура, бізнес аналіз та тестування. Помічники можуть автоматизувати цілі кластери процесів, які стосуються різних напрямків.

До кінця року в компанії планують масштабувати використання генеративного ШІ до сотні клієнтських проєктів, на яких працюватимуть 1000+ фахівців. Водночас тут продовжують дослідження нових інструментів та форматів взаємодії із ШІ для подальшої максимізації продуктивності розробницьких команд.

SoftServe – глобальна ІТ-компанія з українським корінням, яка працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США). Компанія працює над понад 900 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії.