Квентін Тарантіно готувався до зйомок свого десятого та фінального фільму “Кінокритик” / The Movie Critic цього року, але вирішив повністю відмовитися від ідеї. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Режисер почав працювати над фільмом у 2023 році. Події картини мали відбуватися у 1977 році в Каліфорнії та розповідати про нешанобливого критика, який оглядає мейнстрімові фільми для порножурналу The Popstar Pages.

Для фільму планували провести зйомки протягом одного дня в серпні для того, щоб отримати податковий кредит від Каліфорнії на $20,5 млн, а повне виробництво мало розпочатися на початку 2025 року.

Ширилися чутки, що Тарантіно пропонував Бреду Пітту роль Кліффа Бута, того самого каскадера з фільму “Одного разу в… Голлівуді” / Once Upon a Time in… Hollywood, але, схоже, що цьому не статися.

Повідомляється, що зараз Квентін Тарантіно повернувся до роботи над пошуком ідей для нової стрічки.