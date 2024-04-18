Офіційний редактор модів для The Witcher 3: Wild Hunt від CD Projekt тепер доступний для тестування в Steam – щоправда, спершу лише для обраних користувачів, повідомляє Eurogamer. У загальному доступі редактор з’явиться пізніше цього року.

Редактор, офіційно відомий як The Witcher 3 REDkit, описується як “комплексний інструмент для модифікацій”, який базується на тих самих інструментах, які в CD Projekt використовували для створення Wild Hunt і який має забезпечити майже безмежну свободу у створенні модів.

Редактор дасть змогу створювати власні квести, предмети, зброю, персонажів, анімації та навіть цілі локації. За бажання можна створити повноцінну нову гру, як в редакторі модів для The Elder Scrolls: Skyrim.

REDkit наразі перебуває у стадії бета-тестування, і CD Projekt попереджає, що гравці можуть зіткнутися з деякими проблемами. Ті, кого це не турбує, можуть приєднатися до тестування, перейшовши на сторінку REDkit у Steam і запитати доступ.

Доступ надаватиметься поетапно. CD Projekt зазначає, що для коректної роботи редактора користувачі повинні мати встановлену The Witcher 3.

На додаток до плей-тесту REDkit CD Projekt запустила бета-версію Steam Workshop для Wild Hunt, де будуть розміщені моди, створені за допомогою редактора.

Доступ до Workshop можуть отримати всі охочі, навіть ті, хто не бере участі у тестуванні, але тільки після приєднання до спеціальної групи в Steam та реєстрації в бета-версії. Щоб долучитися, знайдіть The Witcher 3 у своїй бібліотеці Steam, перейдіть до “Властивості” > “Бета-версії”, а потім виберіть “workshop_test” у випадаючому списку.

Редактор Witcher 3 REDkit буде доступний лише для PC-користувачів.