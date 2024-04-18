Французька компанія Citroen щойно представила новий кросовер Citroen C3 Aircross: це – вже друга генерації моделі й вона приносить радикальні зміни.

Варто відзначити, що модель Citroen C3 Aircross була однією з найменших у сучасній SUV-лінійці “подвійного шеврону”. Тому був певний потенціал до збільшення розмірів – адже все одно зберігався чималий “розмірний зазор” до старшого кросовера Citroen C5 Aircross. Так і сталось: автомобіль Citroen C3 Aircross не лише повністю оновився, але й суттєво зріс у розмірах – тепер його довжина сягнула 4,39 метра.

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Завдяки збільшенню розмірів та новому внутрішньому компонуванню вдалося суттєво збільшити салон та навіть зробити його 7-місним! Звісно, два сидіння останнього ряду будуть лише номінальними, проте для когось з покупців така опція може виявитися ключовою для вибору саме цієї моделі.

Крім того, новий кросовер Citroen C3 Aircross має привабити широким вибором силових агрегатів: традиційний ДВЗ, гібридний варіант або повністю електрична версія. Проте питання повного приводу залишається відкритим; адже раніше автомобіль Citroen C3 Aircross ніколи не мав варіанту 4х4, обмежуючись лише переднім приводом.

Більше деталей ми дізнаємося вже незабаром, ближче до європейського старту продажів моделі. Орієнтовно це має відбутися вже влітку поточного року.