Культ складності навколо ігор From Software завжди привертав увагу стримерів та інших творців контенту. Але закладеної розробниками складності вже недостатньо, тому ентузіасти почали вдаватися до найбільш креативних способів пройти гру.

Наприклад, MissMikkaa пройшла Elden Ring на танцювальному килимку, а SuperLouis64 пройшов Dark Souls 3 на контролері, зробленому з бананів. Perrikaryal пройшла Elden Ring за допомогою сили думки, а DrDeComposing — саксофону.

Нещодавно стримеру Silithur вдалося вбити Elden Beast – фінального боса Elden Ring лише за допомогою азбуки Морзе та натискання однієї кнопки. Про це стример повідомив у своєму X.

Anuncio que ayer terminamos Elden Ring con un botón, llegando y matando a todos los Bosses que proporcionan recuerdo. Ha sido toda una aventura y llevaba años sin atreverme a hacer otro reto de este calibre. Gracias a los que habeis acompañado en el viaje. Reto completado. pic.twitter.com/6CfiH5cznl — Silithur (@Silithur) April 13, 2024

“Повідомляю, що вчора ми закінчили Elden Ring з кнопкою, діставшись і вбивши всіх босів, яких я пам’ятаю. Це була справжня пригода, і я не наважувався на ще один виклик такого калібру вже багато років. Дякую всім, хто був разом зі мною на цьому шляху. Випробування завершено”, – йдеться в повідомленні, яке було перекладено завдяки МП.