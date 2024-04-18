Apple планує інвестувати понад $250 мільйонів у розбудову та розширення кампусу в Анг Мо Кіо, одному з районів планування Сингапуру. Про відповідні наміри компанії повідомляє Reuters.

“Сингапур – справді унікальне місце, і ми пишаємося зв’язком, який ми побудували з цією динамічною спільнотою творців, учнів і мрійників”, – йдеться в заяві генерального директора Apple Тіма Кука.

У ній також сказано, що компанія планує провести серйозну модернізацію двох придбаних у 2022 році будівель, які розташовані навпроти наявних офісів. Станом на зараз в Сингапурі Apple має понад 3600 працівників.

Крім того, як повідомляє Bloomberg, Тім Кук також зустрінеться з Лоуренсом Вонгом, який має стати прем’єр-міністром Сингапуру наступного місяця, а також його попередником Лі Сянь Луном.

Це буде одна з останніх зупинок гендиректора компанії у його турі, під час якого він подорожував різними країнами Південно-Східної Азії. Ціль цих поїздок полягає у пошуку нових можливостей та ринків для розширення поза Китаєм.