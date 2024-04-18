Після нещодавнього бета-тестування сторонній магазин додатків для iOS AltStore PAL почав працювати в Європейському Союзі, повідомляє The Verge. Магазин вимагає річної передплати в розмірі €1,50, щоб покрити основну технологічну плату Apple (CTF).

Встановлення AltStore PAL вимагає проходження через безліч попереджень Apple, які перепитують, чи точно ви бажаєте встановити додаток не з App Store. Але з наполегливістю і достатньою кількістю кліків, врешті-решт, він встановлюється.

У новому магазині від старту доступні два додатки від розробника самого магазина Райлі Тестута: Delta – емулятор, здатний запускати ігри для NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance і Nintendo DS; та Clip – менеджер буфера обміну, заборонений Apple.

Також емулятор Delta доступний через App Store для всіх, хто перебуває за межами Європи.

AltStore PAL інтегрує Patreon для монетизації і підтримуватиме розробників, які поширюватимуть бета-версії додатків як винагороду за краудсорсингове фінансування, що заборонено в App Store.

Емулятор Delta – безплатний, скоріш за все, як компенсація за платність самого маркетплейса, але Clip вимагає мінімального щомісячного внеску на Patreon у розмірі €1.

Обидва додатки не є абсолютно новими, як і магазин додатків, в якому вони запускаються. AltStore існує з 2019 року для iOS, але до цього часу його встановлення не було таким вже й простим.

Тепер завдяки “Закону про цифрові ринки” (Digital Markets Act, DMA) Delta і Clip отримують легальний запуск на ринку додатків AltStore PAL в ЄС.

Розробник заявляє, що AltStore PAL також відкритий для додатків від сторонніх розробників. На відміну від централізованого App Store від Apple, план полягає в тому, що додатки AltStore PAL будуть розміщуватися розробниками на власних серверах, а користувачам доведеться додавати додаткові джерела на ринок додатків, щоб завантажити програмне забезпечення, створене іншими розробниками.