Британська компанія Skytrax оприлюднила перелік найкращих аеропортів планети в межах премії World Airport Awards 2024. Про це повідомляє Bloomberg.

Цього року рейтинг найкращих очолив аеропорт “Хамад” у Катарі, а його постійний конкурент – сінгапурський “Чангі” – опинився на другому місці. Третє місце посів Сеул-Інчхон, а токійські аеропорти Ханеда і Наріта опинилися на четвертому та п’ятому місцях.

Відповідний рейтинг складається за результатами опитування задоволеності клієнті. Нижче наведено перелік найкращих аеропортів 2024 року, а в дужках – минулорічні результати.