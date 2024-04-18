Британська компанія Skytrax оприлюднила перелік найкращих аеропортів планети в межах премії World Airport Awards 2024. Про це повідомляє Bloomberg.
Цього року рейтинг найкращих очолив аеропорт “Хамад” у Катарі, а його постійний конкурент – сінгапурський “Чангі” – опинився на другому місці. Третє місце посів Сеул-Інчхон, а токійські аеропорти Ханеда і Наріта опинилися на четвертому та п’ятому місцях.
Відповідний рейтинг складається за результатами опитування задоволеності клієнті. Нижче наведено перелік найкращих аеропортів 2024 року, а в дужках – минулорічні результати.
- Доха Хамад (2);
- Сінгапур Чангі (1);
- Сеул-Інчхон (4);
- Токіо-Ханеда (3);
- Токіо-Наріта (9);
- Париж CDG (5);
- Дубай (17);
- Мюнхен (7);
- Цюріх (8);
- Стамбул (6);
- Гонконг (33);
- Рим Фьюмічіно (13);
- Відень (11);
- Гельсінкі-Вантаа (12);
- Мадрид-Барахас (10);
- Сентраір Нагоя (16);
- Ванкувер (20);
- Кансай (15);
- Мельбурн (19);
- Копенгаген (14).
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