Британська компанія Skytrax оприлюднила перелік найкращих аеропортів планети в межах премії World Airport Awards 2024. Про це повідомляє Bloomberg.

Цього року рейтинг найкращих очолив аеропорт “Хамад” у Катарі, а його постійний конкурент – сінгапурський “Чангі” – опинився на другому місці. Третє місце посів Сеул-Інчхон, а токійські аеропорти Ханеда і Наріта опинилися на четвертому та п’ятому місцях.

Відповідний рейтинг складається за результатами опитування задоволеності клієнті. Нижче наведено перелік найкращих аеропортів 2024 року, а в дужках – минулорічні результати.

  1. Доха Хамад (2);
  2. Сінгапур Чангі (1);
  3. Сеул-Інчхон (4);
  4. Токіо-Ханеда (3);
  5. Токіо-Наріта (9);
  6. Париж CDG (5);
  7. Дубай (17);
  8. Мюнхен (7);
  9. Цюріх (8);
  10. Стамбул (6);
  11. Гонконг (33);
  12. Рим Фьюмічіно (13);
  13. Відень (11);
  14. Гельсінкі-Вантаа (12);
  15. Мадрид-Барахас (10);
  16. Сентраір Нагоя (16);
  17. Ванкувер (20);
  18. Кансай (15);
  19. Мельбурн (19);
  20. Копенгаген (14).