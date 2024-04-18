Google Maps отримає масштабне 3D-оновлення. У майбутньому користувачі матимуть змогу наповнювати карти 3D-будівлями під час використання навігації. Можливість візуально бачити будівлі у 3D може допомогти водіям краще орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Про це повідомив інсайдер @AssembleDebug у своєму X. 

Нова функція вже перебуває деякий час на стадії тестування. У бета-версії 125 Google Maps вона стала доступною для всіх.

3D-моделі будівель мають спрощений дизайн, щоб забезпечити кращу продуктивність та чіткість зображення. Такий рівень деталізації буде збережено, щоб користувачі могли без проблем орієнтуватися в місті. Видима висота будівель та загальна форма допоможуть користувачам розпізнавати їх та краще планувати маршрут.

Google Maps