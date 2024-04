Google Maps отримає масштабне 3D-оновлення. У майбутньому користувачі матимуть змогу наповнювати карти 3D-будівлями під час використання навігації. Можливість візуально бачити будівлі у 3D може допомогти водіям краще орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Про це повідомив інсайдер @AssembleDebug у своєму X.

Google maps has added the option for "Show 3D buildings" during navigation. It has been in testing for some time. Google Maps beta version 125 makes it available for everyone. It has been already possible to view 3D buildings in normal map view through layer option. #Google pic.twitter.com/hEFsOOKKcT

— AssembleDebug (@AssembleDebug) April 16, 2024