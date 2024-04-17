Компанія Void Interactive, розробник гри Ready or Not, стала жертвою масштабного витоку даних, у результаті якого було викрадено понад 4 ТБ інформації, повідомляє Insider Gameng.

Неназвана група вимагачів оголосила в березні, що має доступ до даних, але розробник Void Interactive не відреагував на ці повідомлення та не заявляв про будь-які витоки чи правопорушення.

Insider Gaming було показано вміст файлів, взятих за умови, що вони не будуть опубліковані повторно. Ці дані містять весь вихідний код Ready or Not. Вони також включають код для вірогідних консольних портів гри та результати різних тестів продуктивності.

Схоже, злам не зачепив особисту інформацію гравців та співробітників Void. Все, здається, зосереджене лише навколо самої гри.

Ready or Not – це тактичний кооперативний шутер. Гра вийшла з раннього доступу у грудні 2023 року та має 133 тисячі відгуків в Steam, 88% із яких – позитивні. Гра продається зі знижкою 33% у межах фестивалю шутерів у Steam до 22 квітня.