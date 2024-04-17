У 2023 році Pimax випустила гарнітуру віртуальної реальності під назвою Pimax Crystal. Цього тижня компанія провела презентацію Pimax Frontier 2024, анонсувавши два нових видання Pimax Crystal, які додають унікальні можливості.

Pimax Crystal Light

Ця гарнітура є особливою пропозицією від Pimax, вона не є автономною як Crystal та розроблена спеціально для використання разом із ПК. Позбавлення акумулятора та інших автономних модулів зменшило вагу гарнітури на 30%, а її ціну – до 699 доларів США. Це робить її переконливим вибором на поточному ринку VR. Вона вже доступна для попереднього замовлення.

Pimax Crystal Super

Як каже розробник, це – гарнітура ультрависокого класу зі значно кращими характеристиками та функціями порівняно з оригінальною Pimax Crystal.

Версія Super може використовувати один із додаткових знімних модулів. Або “3840 × 3840 на око” на основі QLED екрану та частотою оновлення до 120 Гц. Або “4K на око” за допомогою micro-OLED дисплеїв та частотою 90 Гц.

Із урахуванням цих відмінностей модель Super QLED коштує 1799 доларів США, тоді як Super Micro-OLED коштує 1999 доларів США. Якщо ви не хочете вибирати, ви можете отримати набір з обома екранами за 2399 доларів США. Ці варіанти можна зарезервувати зараз і їх доставлять десь у 4 кварталі 2024 року.

Pimax Airlink

Крім гарнітур Pimax також представила модуль 60G Airlink, який забезпечує високоточну бездротову віртуальну реальність на Pimax Crystal і Crystal Super за допомогою технології WiGig. Цей модуль є доповненням, яке коштує 299 доларів США.

Ви також можете подивитись презентацію у відеоформаті: