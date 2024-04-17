Кросовер Nissan Qashqai завжди був і залишається одним з лідерів ринку у своєму класі. Але для того, щоб тримати “фокус” уваги покупців, потрібно проводити оновлення моделі та запроваджувати нові технології.

Що й було зроблено! Отже, ключові дизайнерські зміни Nissan Qashqai помітні одразу: новий передній бампер, решітка радіатора без рамок, інтегровані майже трикутні фари.

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Проте це – не єдині зміни в зовнішності автомобіля. Так, оновлений кросовер Nissan Qashqai отримав ліхтарі з іншим малюнком та задній бампер із темними вставками. Крім того, додалася нова комплектація N-Design та 20-дюймові колісні диски.

У салоні Nissan Qashqai теж присутні невеликі, проте помітні зміни. Наприклад, нові матеріали оздоблення передньої панелі, оновлена мультимедійна система з сервісами Google та фірмовим круговим оглядом AVM, який тепер дає 3D-картинку.

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Інформації про зміни силових агрегатів немає, тому можна розраховувати на вже відому гаму версій. А також – на швидкий старт продажів: оновлений кросовер Nissan Qashqai має з’явитися в Україні вже у липні поточного року.