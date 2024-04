Take-Two готується зробити анонс по серії ігор Mafia у найближчому майбутньому. Про це пише Insider Gaming із посиланням на користувача Kurakasis у X.

Трохи раніше Kurakasis вже повідомляв про анонси нових ігор, знаходячи торгові марки для нових проєктів. Також напередодні свого поста він вже згадував серію Mafia з натяком на можливий виток інформації в майбутньому.

I can tell you that a few days ago, Take-Two began preparations for an announcement regarding the Mafia series

It's hard for me to determine the timeframe, but with Judas I've seen them gearing up for the new trailer about 3-4 weeks before it dropped, so…

Soon™️ 🙂

— Kurakasis (@Kurakasis) April 16, 2024