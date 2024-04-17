Take-Two готується зробити анонс по серії ігор Mafia у найближчому майбутньому. Про це пише Insider Gaming із посиланням на користувача Kurakasis у X.

Трохи раніше Kurakasis вже повідомляв про анонси нових ігор, знаходячи торгові марки для нових проєктів. Також напередодні свого поста він вже згадував серію Mafia з натяком на можливий виток інформації в майбутньому.

Минулого року також з’являлися нові вакансії для майбутньої гри у серії. Тоді гру описували як “неанонсована, мультиплатформенна гра, яка зараз перебуває на стадії попереднього виробництва з використанням Unreal Engine 5”.

Також у 2022 році повідомлялося, що дії наступної гри у серії відбуватимуться на батьківщині мафії – Сицилії. Тоді йшлося, що це буде приквел, який у часових межах відбуватиметься задовго до першої гри Mafia.

Остання гра у серії, Mafia III, вийшла ще у 2016 році. Це була перша частина, розробкою якої займалася Hangar 13, а не Illusion Softworks. Тоді фанати сприйняли продовження не надто добре. Навіть зараз третя частина на Metacritic має оцінку 5,4 від гравців, хоч Definitive Edition трохи виправила ситуацію й отримала 7,3.