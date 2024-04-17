Take-Two готується зробити анонс по серії ігор Mafia у найближчому майбутньому. Про це пише Insider Gaming із посиланням на користувача Kurakasis у X.

Трохи раніше Kurakasis вже повідомляв про анонси нових ігор, знаходячи торгові марки для нових проєктів. Також напередодні свого поста він вже згадував серію Mafia з натяком на можливий виток інформації в майбутньому.

I can tell you that a few days ago, Take-Two began preparations for an announcement regarding the Mafia series It's hard for me to determine the timeframe, but with Judas I've seen them gearing up for the new trailer about 3-4 weeks before it dropped, so… Soon™️ 🙂 — Kurakasis (@Kurakasis) April 16, 2024

Минулого року також з’являлися нові вакансії для майбутньої гри у серії. Тоді гру описували як “неанонсована, мультиплатформенна гра, яка зараз перебуває на стадії попереднього виробництва з використанням Unreal Engine 5”.

Також у 2022 році повідомлялося, що дії наступної гри у серії відбуватимуться на батьківщині мафії – Сицилії. Тоді йшлося, що це буде приквел, який у часових межах відбуватиметься задовго до першої гри Mafia.

Остання гра у серії, Mafia III, вийшла ще у 2016 році. Це була перша частина, розробкою якої займалася Hangar 13, а не Illusion Softworks. Тоді фанати сприйняли продовження не надто добре. Навіть зараз третя частина на Metacritic має оцінку 5,4 від гравців, хоч Definitive Edition трохи виправила ситуацію й отримала 7,3.