NASA підтвердило підозри, що дивний об’єкт, який нещодавно впав на будинок у Флориді, дійсно був із Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє The Verge.

Агентство проаналізувало циліндричний об’єкт після того, як він пробив дах і два поверхи будинку 8 березня. Зрештою в NASA встановили, що він походить з вантажного піддона зі старими батареями, який був випущений з МКС ще в 2021 році.

NASA повідомило, що об’єктом був опорний компонент, який використовувався для кріплення батарей. Виготовлена з Інконелю (металевого сплаву, який витримує екстремальні умови: високу температуру, тиск або механічні навантаження) знайдена опора важить близько 700 грамів і має розміри 10 см заввишки і 4 см в діаметрі.

Космічне сміття нерідко повертається на Землю – наприклад, компоненти ракет, і зазвичай згорає в атмосфері. У NASA заявили, що це мало статися і тепер, тож зараз тут намагаються з’ясувати, чому цього не відбулося.