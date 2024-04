NASA розслідує можливе падіння шматка космічного сміття з Міжнародної космічної станції на будинок у Флориді. Про це повідомляє ArsTechnica.

8 березня о 14:34 за локальним часом Флориди на будинок Алехандро Отеро з неба впав об’єкт вагою близько 900 грамів, який пробив дах та два поверхи будівлі. Звук падіння був зафіксований камерою спостереження.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024