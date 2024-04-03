NASA розслідує можливе падіння шматка космічного сміття з Міжнародної космічної станції на будинок у Флориді. Про це повідомляє ArsTechnica.

8 березня о 14:34 за локальним часом Флориди на будинок Алехандро Отеро з неба впав об’єкт вагою близько 900 грамів, який пробив дах та два поверхи будівлі. Звук падіння був зафіксований камерою спостереження.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

За кілька хвилин до того, о 14:29, Космічне командування США зафіксувало повернення шматка космічного сміття з Міжнародної космічної станції. У той час об’єкт рухався над Мексиканською затокою, прямуючи до південно-західної Флориди.

Повідомляється, що це космічне сміття є розрядженою батареєю з МКС. Вона була прикріплена до вантажного піддона, який спочатку мав повернутися на Землю контрольованим способом.

Через серію затримок це не вдалось зробити, тому в 2021 році NASA викинула батареї з космічної станції для некерованого повторного входу в атмосферу.

Зараз інженери Космічного центру імені Кеннеді NASA аналізують цей об’єкт, щоб визначити його походження. Поділитися подробицями обіцяють, щойно аналіз буде завершено.

Отеро розповів, що зараз очікує комунікації зі сторони відповідальних агентств щодо відшкодування пошкоджень, завданих цим космічним об’єктом.

Якщо аналіз покаже, що об’єкт належить NASA, Отеро або його страхова компанія зможуть подати позов до федерального уряду відповідно до Федерального закону про деліктні позови.

Якщо ж виявиться, що цей об’єкт не належить NASA й оригінально він не є з США, відповідальність за пошкодження будинку Отеро нестиме відповідна країна, яка запустила об’єкт у космос.

За аналізом NASA, весь піддон з батареями мав повторно увійти в атмосферу, але не дійти до Землі. Проте аналіз інших космічних експертів не зійшовся з твердженням агентства.

Представники Аерокосмічної корпорації розповіли, що загальне правило полягає у тому, що від 20% до 40% маси великого об’єкта досягає Землі.

Напередодні повторного входження піддона в атмосферу Європейська космічна агенція також визнала, що є можливість того, що певні шматки з піддона з батареями можуть пережити вхід в атмосферу та приземлитися на Землі.