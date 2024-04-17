Motorola випустила нові безпровідні навушники Moto Buds Plus за $129. Однією з ключових особливостей є сертифікація від Bose.

Компанія не вдається у подробиці співпраці, але на сторінці в офіційному магазині йдеться про те, що Moto Buds Plus мають Sound by Bose та поєднують у собі досвід Bose у сфері активного шумопоглинання та налаштування еквалайзера.

У коментарі для The Verge прессекретарка Bose Джоан Бертіом розповіла, що вони тісно працювали з інженерною командою Motorola, щоб забезпечити преміальний звук і активне шумопоглинання для категорії та цінового діапазону, до якого входять Buds Plus.

Серед інших технічних характеристик є підтримка технологій Dolby Atmos та Dolby Head Tracking, але лише для сумісних смартфонів Motorola та підтримуваного контенту. Навушники також мають режим прозорості, водовідштовхувальний дизайн та дають 8 годин відтворення музики або 38 годин із кейсом.