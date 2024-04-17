Kickstarter представляє нову функцію, яка називається Late Pledges. Це – можливість для користувачів продовжити підтримку проєктів навіть після того, як оригінальна кампанія закінчилася.

“Завершення кампанії не повинно означати припинення підтримки. Незалежно від того, чи ви щойно натрапили на проєкт, період фінансування якого вже закінчився, чи ви творець, який прагне зберегти імпульс, ми віримо, що дух підтримки та відкриттів має продовжуватися навіть після закінчення часу кампанії”, – написали в оголошенні.

Зараз обрана група творців вже має доступ до функції. Загалом це працює так, що після того, як кампанія досягла мети фінансування, творці можуть продовжувати збирати внески від фанатів та людей, які хочуть підтримати той чи інший проєкт.

Впровадження такої функції аргументують тим, що часто з’являються люди, які хотіли б підтримати певні проєкти чи ідеї, але кампанія вже була закрита. Або ж творцям потрібно додаткове фінансування, через що їм треба було звертатися до інших сервісів, на кшталт Patreon. Тепер це все можна буде зробити на Kickstarter.

“Це наш спосіб тримати двері відкритими для більшої підтримки, більшої кількості спонсорів і більшого успіху для неймовірних проєктів, які роблять Kickstarter таким, яким він є”, – йдеться в заяві.

Late Pledges стане доступним для всіх творців незабаром, разом із тим компанія розширить способи оплати, щоб охопити власників карток AmEx і користувачів Apple Pay.