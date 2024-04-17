HMD готує до запуску свій перший смартфон не під брендом Nokia – HMD Pulse. Команда MySmartPrice та відомий інсайдер OnLeaks поділилися першими високоякісними рендерами телефона.

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Як розповідає OnLeaks, смартфон матиме 6,56-дюймовий HD+ IPS дисплей з вирізом під фронтальну камеру. HMD Pulse отримає доволі простий дизайн із пласкими краями та три варіанти кольору: синій, чорний і рожевий.

Щодо інших відомих подробиць, то ймовірно основна задня камера буде на 13 Мп, про другу поки нічого невідомо. Акумулятор у смартфоні буде на 5000 мА-год. Також є чутки, що HMD Pulse працюватиме на восьмиядерному чипсеті, але подальші подробиці невідомі.

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Маркування на подвійній камері ззаду також стверджує, що Pulse отримає підтримку функцій штучного інтелекту для фото та відео, але подальші подробиці невідомі.

Очікується, що презентація смартфона та його реліз в Індії відбудеться незабаром. Про доступність в Україні та інших частинах світу поки інформації немає.