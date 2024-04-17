Boston Dynamics представила повністю електричного людиноподібного робота Atlas. За інформацією американської компанії, він ґрунтується на десятиліттях досліджень.

Розробка підтверджує прихильність Boston Dynamics до створення найбільш ефективних і корисних мобільних роботів, здатних вирішувати найскладніші завдання в промисловості.

Boston Dynamics зробила це оголошення невдовзі після того, як відправила “на пенсію” гідравлічного робота Atlas. Із цього приводу компанія показала добірку крутих та веселих моментів під час випробувань – гуманоїд стрибає, танцює та, звісно, багато падає.

Зараз виробник запевняє, що електрична версія Atlas буде сильнішою та з ширшим діапазоном руху. Приміром, гідравлічний Atlas останнього покоління (HD Atlas) міг піднімати і маневрувати об’єктами різної форми та розмірів. Нова розробка Boston Dynamics вмітиме ще більше.

“Ми продовжуємо розвивати ці можливості і досліджуємо кілька нових варіацій захватів, щоб задовольнити різноманітні потреби в маніпуляціях, які можуть виникнути в середовищі замовника”, – йдеться в блозі компанії.

У Boston Dynamics кажуть, що електричного робота спершу використовуватиме команда Hyundai. У найближчі місяці і роки компанія чекає можливості показати, на що насправді здатен динамічний людиноподібний робот в лабораторії, на заводі та в нашому житті.